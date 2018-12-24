جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

24 ديسمبر 2018 - 12:44 م

جائزة جديدة حصل عليها اللاعب محمد صلاح، بعدما اختارته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC " فى التشكيلة المثالية للجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت التشكيلة تواجد 3 لاعبين من نادى ليفربول وهم محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وجيمس ميلنر، كما شهدت تواجد ثنائى أرسنال مسعود أوزيل وأوباميانج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي.

ويلتقى ليفربول بعد غدٍ الأربعاء مع نيوكاسل يونايتد بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".