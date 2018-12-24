المحافظين: مشكلة أسلاك ضغط عالٍ تهدد حياة مواطني "الرزقة"

24 ديسمبر 2018 - 01:37 م

ناشد أهالي منطقة الرزقة، بدمنهور قيادات «المحافظين» بالبحيرة، للتدخل لحل مشكلة مرور أسلاك الضغط العالي فوق منازلهم وبالقرب من منازل أخرى، ما تسبب في العديد من الحوادث التي تودي بحياة المواطنين.

وطالب أشرف الشاعر، منسق البحيرة، بحزب المحافظين، بضرورة سرعة استجابة وزارة الكهرباء لحل المشكلة مشيرًا أن هناك أضرار صحية واقعة على أهالي منطقة الرزقة بجوار جمعية الإنشاء والتعمير بدمنهور وساكني شارع عبد السلام الشاذلي حيث تسببت تلك الأسلاك بأضرار صحية عند التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية حول خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وطالب الشاعر، وزارة الكهرباء بسرعة التحرك لنقل تلك الأسلاك لمكان آخر أكثر أمانا على المواطنين حتى لا تقع كوارث بسبب تلك الأسلاك حيث أصبحت شبح يهدد حياة الآلاف من الأسر بالمنطقة، كما طالب بتنفيذ القانون رقم 63/لسنة 1974 بعدم بناء منازل تحت التيار العالي أو القرب منه.

وناشد أيضًا وزارة الزراعة بالتشديد على المزارعين في الأراضي الزراعية بزرع أشجار خشبية حول الأراضي الزراعية لتفادي خطر التيار العالي.