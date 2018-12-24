طلب عاجل للبرلمان بسبب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق

24 ديسمبر 2018 - 01:52 م

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي مطالبه بتحري الحقيقة بخصوص أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق المسببة.

ووجه عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة رسالة إلى الدكتور على عبد العال الموقر، قال فيها: "لقد ساهمت منذ أغسطس 2016 وعلى مدار سنتين كعضو مجلس نواب وبفضل المساعدات الذى تقدمت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ومجهودات وزير الإسكان فى حينه الدكتور مصطفى مدبولى أن يصدر قرار وزير الإسكان فى يناير 2018 قرار 107 لسنة 2018 ويعدل من اختصاصات مجالس أمناء المدن التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة (مادة 8) ليكون لمجالس أمناء المدن الجديدة متابعة خطة التنمية بالمدينة".

وأشار إلى أن قرار الوزير نص أيضًا إلى أن يتم اختيار ممثلي المجالس من خلال لجنة مشتركة تضم عضو أو أعضاء مجلس النواب ممثلي المدينة وممثلي الجهات الأمنية بالمدينة ورئيس جهاز المدينة طبقًا لمعايير محددة ومقابلات شخصية لتلك اللجنة.

وأضاف من المحزن أن تأتى هذه الاستقالة المسببة بعد مضى أقل من ستة أشهر من تطبيق اختصاصات مجالس الأمناء الجديدة التي تعطى سلطة لتلك المجالس متابعة خطط التنمية بالمدينة.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى بإصدار أوامره بتشكيل لجنة من الوزارة لتقصى الحقائق فى أسرع وقت حتى لا تتوقف حركة التنمية بمدينة الشروق واتخاذ الإجراءات التصحيحية التى من شأنها أن تفعل قيام مجالس أمناء المدن الجديدة بالاختصاصات المنوطة إليه طبقا لقرار وزير الإسكان 107 لعام 2018، مناشدًا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتوجيه طلبه إلى اللجان المختصة بالمجلس.