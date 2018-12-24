برلماني: قانون القومي لذوى الإعاقة أعطى حقوقا كثيرة لم تتوافر سابقا

24 ديسمبر 2018 - 02:02 م

قال النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون إنشاء المجلس القومي لذوى الإعاقة في مجموعه يعد بمثابة خطوة حقيقية تشهدها مصر في تاريخها الحديث بتمكين ذوى الإعاقة بالمجتمع من أجل بناء مستقبل مُشرق لمصر بأبنائها.

وأضاف عباس في بيان، أن القانون الجديد أعطى حقوق كثيرة لذوي الإعاقة لم تكن مُتواجدة من قبل في القوانين السابقة، مُضيفًا أن القانون الجديد شمل كل مناحي حياة ذوي الإعاقة وذويهم ومن يرعاهم وتمكين ذوى الإعاقة بممارسة حقوقهم في التعليم والتعلم والعمل والصحة وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، مُؤكدًا أن القانون اتخذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

وتابع نائب المصريين الأحرار:"القانون تضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع السياسات والبرامج وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين وأعطى لهم الحق في تولى المناصب القيادية بالدولة".