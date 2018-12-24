  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

الزهار من إيران : " طهران داعم حقيقي لشعبنا"

الزهار من إيران: "طهران داعم حقيقي لشعبنا"

فيديو نادر.. للشعراوي عن " الصحابي معاوية"

فيديو نادر للشعراوي عن "الصحابي معاوية"

صلاح

جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

الأهلي

الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع العهد اللبنانى

ترامب وأردوغان

ترامب لأردوغان: "سوريا مِلك لك"

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

الرئيس السيسي

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

لوكربي

إيران المسئولة عن طائرة "لوكربى".. وليس القذافى

صقر والجمال يفتتحان مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى

آخر الأخبار

الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يتعرض لموقف صادم بمسقط رأسه

#

مستقبل وطن: المنطقة الصناعية بالصف تستوعب آلاف العمال

#

اكتشفت خيانة زوجها .. فكيف انتقمت من عشيقته؟

#

عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان

التكنولوجيا

محمود صقر

أكاديمية البحث العلمى

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أمس مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى ويعد هذا المركز أحد المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتمولها الأكاديمية، بإشراف الأكاديمية قامت جامعة أسيوط بتنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، ومركز بحوث الفلزات، وجميع الشركات العاملة في قطاع المناجم والمحاجر، وذلك طبقًا لعقد اتفاق تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة أسيوط، واُفتتح المركز بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة وفريق العمل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في كلمته بحفل الافتتاح أن الأكاديمية قد تبنت هذه الدراسة ضمن مشروع مبادرة دعم المشروعات القومية لحل المشكلات الملحة  والضاغطة في المجتمع المصري، حيث أن التعدين والثروة المعدنية من أهم الاتجاهات الاقتصادية الواعدة والتي يمكن أن تؤثر في نمو الناتج القومي ونهضة مصر خلال السنوات المقبلة، من خلال معالجة وتركيز الخامات لرفع القيمة المضافة للخامات والوصول بها إلى درجة تركيز تسمح لها بالاستغلال  الصناعي الاقتصادي الناجح الذي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بمستوى علمي تطبيقي طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية.

وأضاف أنه من ناحية أخري فإن ذلك له تأثير إيجابي علي زيادة الصادرات في  مجال الثروة المعدنية بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه المركز يهدف إلي تسهيل مهمة الباحثين في المجالات الصناعية والتعدينية في القطاعات المختلفة بجنوب مصر من خلال عمل دورات تدريبية وإعداد كوادر فنية قادرة على التعامل الجيد مع أجهزة تركيز الخامات وهو التخصص المفقود في كل الشركات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو القاسم، الباحث الرئيسي للمشروع أن منهجية الدراسة قامت علي تقييم الخامات المختلفة واقتراح أنسب الطرق لمعالجتها ورفع درجة تركيزها واقتراح الحلول والطرق لذلك سواء على المقياس المعملي أو على النصف الصناعي، وتقليل الفاقد الناتج من عمليات استخراج الخامات في المناجم والمحاجر، وتقليل نفقات الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية خاصة بعد الانتهاء من مراحل المشروع المختلفة والانتهاء إلى إنشاء معمل على مستوى عالمي لتحليل الخامات وعناصرها، وتوفير فرص عمل للفنيين والعمالة عن طريق التدريب على أعمال التركيز للعمالة الحالية العاملة في معامل التركيز بالشركات المختلفة أو تدريب عمالة من سوق العمل.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:03 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين