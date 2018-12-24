تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

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بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"
بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

متابعات - الدويني فولي

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الشرطة

مراسل

حبس

إساءة

أبله فاهيتا

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بتأييد حبس شادي حسين، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" 6 أشهر حضوريًا في اتهامه بالإساءة لجهاز الشرطة.

وحضر محامي شادي حسين بتوكيل في الاستئناف الذي حمل رقم 1880 لسنة 2016.

وكانت محكمة جنح أول درجة قضت بحبس "حسين" 6 أشهر بتهمة الإساءة لجهاز الشرطة، وتقدم دفاعه باستئناف على الحكم.

وتقدمت وزارة الداخلية، ببلاغ تتهم فيه شادي حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا، والممثل أحمد مالك عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويظهر فيه سخريته للشرطة فى ذكرى الاحتفال بعيدها أمس وذلك بتوزيع بلالين على شكل عضو ذكري على المجندين للسخرية منهم.

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