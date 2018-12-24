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الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

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الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

الحياة السياسية

الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة
الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

عبد القادر وحيد- متابعات

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مجمدة

عضوية سوريا

حسام زكي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن موقف الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا، وأنها مازالت مجمدة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمقر الجامعة العربية أنه لا يوجد توافق من جانب الدول العربية على عودة مقعد سوريا للجامعة، مضيفا أن قرار تعليق عضويتها في الجامعة تم اتخاذه في اجتماع لوزراء الخارجية العرب، ولكي يتم تعديل هذا الموقف، فإن الأمر يتطلب اجتماعًا آخر لوزراء الخارجية واتخاذ قرار بالعودة مجددا للجامعة.

وأشار إلي أنه  تمت مناقشات مؤخرا حول هذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول بشأن عودة عضوية سوريا، مضيفا أن الجامعة لم تنسق مع السودان لزيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى دمشق.

من ناحية أخرى أعلن السفير أن هناك جهداً دبلوماسياً عربياً مبذولاً من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وهناك دول عديدة اتخذت إجراءات إيجابية مثل تراجع اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين في أغسطس الماضي، كما أعلنت باراجواي عن تراجعها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية للإعداد لثلاث قمم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة التي يستضيفها لبنان 19 و20 يناير المقبل، والقمة العربية الأوروبية التي تعقد في مصر 24 و25 فبراير المقبل، بالإضافة إلى القمة العربية في دورتها الثلاثين والتي تعقد في تونس 31 مارس 2019.

وأوضح أن هناك عملاً متواصلاً لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منوها أنه تم الانتهاء من 95% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وأنه تم التصديق على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات.

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