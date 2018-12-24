رئيس البرلمان: دخلنا مرحلة الفقر المائي

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متابعات:عبدالراضي الزناتي

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عبدالعال

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مياه النيل حق من حقوق الحياة، وحصة مصر التي تصل لنحو 55.5 مليار متر مكعب، ثابتة منذ عشرات السنوات، رغم أن عدد السكان حينها كان 6.7 مليون نسمة، في حين أن هذا العدد زاد الآن لـ100 مليون.

وأضاف عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان المٌنعقدة الآن: "نثق في المفاوض المصري، وحسن نوايا الأشقاء في أثيوبيا ودول المنابع، لنصل لحلول عاجلة، ليس فقط للحفاظ علي حصة مصر وإنما لزيادتها".

وتابع: "مصر دخلت في حالة فقر مائي، وحتي مع تعظيم الموارد المائية، والطرق الحديثة للري، فحصة مصر من مياه النيل غير كافية، ولا يمكن أن تكفي على الإطلاق مع وصول عدد السكان لـ104 ملاين مصري، وتوقع وصوله مستقبلا لـ150 مليون نسمة".


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