الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

24 ديسمبر 2018 - 04:32 م

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت المقبل، ومع بدايات فصل الشتاء، أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يومي الأربعاء والخميس، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضاف «عبدالعال»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن ذلك سيصاحبه نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تشهد البلاد اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية الفترة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري.

ونصح رئيس الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اعتبارا من الخميس المقبل، السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 17 درجة مئوية، والسواحـــل الشمالية الغريبة من 17 إلى 16، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة من 17 إلى 16، ومحافظـات شمال الصعيـد من 17 إلى 18 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 21 إلى 22، ومحافظات جنوب سيناء من 22 إلى 23 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.