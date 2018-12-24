تأييد حبس معد برنامج «أبلة فاهيتا»

24 ديسمبر 2018 - 05:03 م

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، المنعقدة بعابدين، تأييد حبس شادي حسين ، معد برنامج «أبلة فاهيتا » سابقا، ستة أشهر في واقعة «فيديو المسيء للداخلية».

صدر القرار برئاسة المستشار معتز زيدان ، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامه ابو الخير ، هاني الطنطاوي .

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين قضت في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، قصر النيل ، بمعاقبة الممثل أحمد مالك ، ومعد برنامج ابلة فاهيتا شادي حسين ، بالحبس 6 أشهر .

واستأنف شادي حسين على الحكم بتركيل من محاميه ولم يستأنف «مالك».

ويظهر في الفيديو الفنان أحمد مالك وصديقه شادى حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"، وصديق ثالث لهما يقومون بنفخ أوقية ذكرية على شكل بلالين داخل شقة، وكتبوا عليها "من شباب مصر للشرطة فى 25 يناير"، ثم توجهوا إلى ميدان التحرير، ووزعوا الأوقية الذكرية على المجندين باعتبار أنها "بلالين".