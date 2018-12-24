سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

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شيخ الأزهر والملك سلمان
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محمد فضل- متابعات

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الملك سلمان

عزاء

شيخ الأزهر

سر

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الاثنين 24 ديسمبر، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب "الملك سلمان بفضيلة شيخ الأزهر في المملكة، مثنيا على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية".

بدوره، عبر "شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، منوها بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين".

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام.

وقبل لقاء الملك سلمان، قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وضيفه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بتقديم واجب العزاء، لأبناء الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، حيث كان في استقبالهما الأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن طلال وأبناء الفقيد، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ووجه الملك سلمان في مستهل اللقاء رسالة لمصر والمصريين.

وأكد خادم الحرمين أنه حريص على التعاون والتكاتف مع مصر وقيادتها، وعلى التنسيق مع الأزهر الشريف الذي يحمل راية الفكر الوسطي ويواجه التشدد، كما أعرب عن اعتزازه بزيارته السابقة للجامع الأزهر، وحرصه على أداء زيارة أخرى لمصر والأزهر.

من جانبه، قال شيخ الأزهر إن مصر والسعودية تربطهما علاقات وطيدة على المستوى الرسمي والشعبي، ويمثلان معا ركيزة الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن مواقف المملكة ودورها في دعم القضايا العربية والإسلامية أفشل مخططات تقسيم المنطقة العربية وتفتيتها.

من جانبهم، تقدم أبناء الفقيد، وفي مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال، بخالص الشكر والتقدير للوزير وشيخ الأزهر على حضورهما مجلس العزاء؛ معربين عن امتنانهم وتقديرهم لمشاعرهما الطبية.

وتوفي الأمير طلال، السبت الماضي، عن عمر يناهز 88 عاما، حيث إنه من مواليد 15 أغسطس/ آب 1931، وهو والد الأمير الوليد بن طلال.


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