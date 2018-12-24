  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:30 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

البرلمان

استمرار تجاهل الوزراء لـ«البرلمان» وحالة غضب بين النواب

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يناقش أزمة «الاعتداء على الصحفيين»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحتفي بمئوية «السادات»: رجل الحرب والسلام

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان: دخلنا مرحلة الفقر المائي

الرئيس

الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

تحديد موعد أول قمة أوروبية عربية في مصر

آخر الأخبار

الجامعة العربية
الجامعة العربية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

طلب غريب لطبيب نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

#

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

#

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

#

انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

الجامعة العربية

القاهرة

قمة عربية

قمة أوروبية

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، انعقاد أول قمة عربية أوروبية، في القاهرة، يومي 24 و25 فبراير المقبل .

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن "القمة العربية الأوروبية (الأولى) ستعقد بمصر في 24 و25 فبراير 2019"، وذلك وفق بيان لجامعة الدول العربية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر زكي، أن القمة العربية الأوروبية المقبلة "قمة تاريخية حيث تعقد لأول مرة (..) ننظر لها باهتمام، ونأمل أن تكون قمة لها أهميتها ".

وأوضح أن هناك اجتماع وزاري عربي أوروبي، سيعقد في بروكسل، للتحضير للقمة، في 4 فبراير المقبل .

وأشار زكي، أنه "يجرى التشاور حول الموضوعات التي يمكن أن تناقشها القمة، ليس هناك موضوع واحد، الجانب العربي لديه اهتماماته، والجانب الأوروبي لديه اهتماماته، وسنصل إلى توافق للخروج بالقمة بالشكل الذي يضمن نجاحها"، حسب البيان ذاته .

وكانت القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن، مارس 2017، وافقت على عقد أول قمة عربية أوروبية، لبحث سبل التعاون العربي- الأوروبي والتحديات المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر والسلاح، والنزاعات الإقليمية، والهجرة غير النظامية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذه السبب سيغيب هنريك مختاريان عن الارسنال
» تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد
» 27 ديسمبر نظر قضية "فساد القمح الكبرى"
» صلاح في مران ليفربول استعدادا لـ نيوكاسل
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص" لـ13 يناير
» الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"
» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين