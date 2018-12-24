خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

24 ديسمبر 2018 - 05:20 م

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ملف الصحة النفسية في مصر، ومشاكل الإدمان، وذلك بحضور الدكتورة «منن عبدالمقصود»، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



فيما قال النائب المستقل محمود أبوالخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطرا على الأطفال والمواطنين ويحتاجون إلى أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية .

من جانبه، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة قدمت عدة توصيات في اجتماعها اليوم موجهة لوزارة الصحة .

وأكد عبد الحميد لـ"المصريون" أن أهم توصيات لجنة الصحة هي زيادة عدد المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية في مصر لاستيعاب المختلين عقليا بالشوارع خاصة في المحافظات المصرية .

وأضاف عبد الحميد أن لجنة الصحة طالبت وزارة الصحة بضرورة مراعاة المختلين عقليا واعتبارهم فاقدي الأهلية بدون أسر ترعاهم وهنا يجب على الدولة ممثلة في وزارة الصحة مراعاة هؤلاء المرضى وعدم إهمالهم وتركهم يعيشون في الشوارع المصرية .

وشدد عبدالحميد على أنه على الدولة المصرية أن تحنو على مرضى المختلين عقليا لأن هذا أبسط حقوقهم الإنسانية كمواطنين مصريين لهم حقوق في الدولة المصرية .

وأضاف أن وزارة الصحة وعدت بعدم غلق ملف المختلين عقليا في شوارع مصر، كما وعدت بضرورة توفير سبل الرعاية لهم في جميع محافظات مصر .







