  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الاخوان

أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

محمد صلاح

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الحياة السياسية

مجلس النواب
الصحة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يعرض خطة مصر للحفاظ على التنوع البيولوجي

#

خطة إسرائيلية للسيطرة على مواقع التواصل

#

تعرف على صاحب خطة "المآذن العالية" التى أذهلت إسرائيل

#

صبحى: "إسرائيل كأنها بترمى الزبالة عندنا بالليل وتجرى"

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ملف الصحة النفسية في مصر، ومشاكل الإدمان، وذلك بحضور الدكتورة «منن عبدالمقصود»، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

فيما قال النائب المستقل محمود أبوالخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطرا على الأطفال والمواطنين ويحتاجون إلى أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية .

من جانبه، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة قدمت عدة توصيات في اجتماعها اليوم موجهة لوزارة الصحة .

وأكد عبد الحميد لـ"المصريون" أن أهم توصيات لجنة الصحة هي زيادة عدد المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية في مصر لاستيعاب المختلين عقليا بالشوارع خاصة في المحافظات المصرية .

وأضاف عبد الحميد أن لجنة الصحة طالبت وزارة الصحة بضرورة مراعاة المختلين عقليا واعتبارهم فاقدي الأهلية بدون أسر ترعاهم وهنا يجب على الدولة ممثلة في وزارة الصحة مراعاة هؤلاء المرضى وعدم إهمالهم وتركهم يعيشون في الشوارع المصرية .

وشدد عبدالحميد على أنه على الدولة المصرية أن تحنو على مرضى المختلين عقليا لأن هذا أبسط حقوقهم الإنسانية كمواطنين مصريين لهم حقوق في الدولة المصرية .

وأضاف أن وزارة الصحة وعدت بعدم غلق ملف المختلين عقليا في شوارع مصر، كما وعدت بضرورة توفير سبل الرعاية لهم في جميع محافظات مصر .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي
» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال
» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» البرلمان العربي يطالب «التشيك» بعدم نقل سفارتها إلى إسرائيل
» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة
» أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات السودانية
» مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين