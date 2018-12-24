أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

24 ديسمبر 2018 - 05:54 م

قال حسين مطاوع، الداعية السلفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ، تستغل جماعة الإخوان المسلمين في احتلال الدول عسكريا واقتصاديا.

وكتب مطاوع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"واهم من يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية سيصدر عنها قرار باعتبار جماعة الإخوان كجماعة إرهابية بالرغم من صدور مثل هذا في مصر والسعودية".

واضاف :"إذ لابد أن نعلم أن الأمريكان هدفهم من مساعدة مثل هذه الجماعة وغيرها من الجماعات التي يطلق عليها جماعات الإسلام السياسي أن يتم استخدامهم إعلاميا بكل سهولة وتصويرهم بأنهم إرهابيين للاستفادة منهم في تحقيق مخططاتها لغزو الدول عسكريا واقتصاديا ".

وتابع: "والأدلة والأمثلة على ذلك متعددة فمثلا مساعدة أمريكا للقاعدة في أفغانستان ثم تصويرهم بعد ذلك على أنهم إرهابيين وبعدها دخلت أمريكا لاحتلال أفغانستان أليس كذلك؟"

واستمر :"وقس على ذلك جميع الدول التي بها جماعات إرهابية ستجد أن أمريكا قد احتلتها إن لم يكن عسكريا فاقتصاديا وهو أسوأ من الاحتلال العسكري".

واختتم: "ما أود أن أقوله أن من لا يقرأ التاريخ يظل أبد الدهر طفلا صغيرا فالتاريخ لن يغفر لمن لا يقرؤه فهلا استوعبناه!".