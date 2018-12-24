وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

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شارك سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم الاثنين، في مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية حرص على المشاركة في المبادرة على ضوء أهميتها من خلال إجراء الفحوصات اللازمة، فضلا عن تفقد الترتيبات التي تم اتخاذها للكشف على أعضاء الوزارة. وأكد الوزير شكري أن المبادرة تعكس اهتمام السيد رئيس الجمهورية بصحة المواطنين المصريين في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة، منوها بأن توفير المستوى اللائق للرعاية الصحية للمواطنين وبناء الإنسان المصري يعد أحد أهم أولويات الحكومة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مبادرة "100 مليون صحة" سوف تستمر على مدار أسبوع كامل بوزارة الخارجية من أجل إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة لأعضاء الوزارة، مؤكدا اهتمام الوزارة بحث الأعضاء على المشاركة في المبادرة.


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