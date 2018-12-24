» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة

24 ديسمبر 2018 - 06:08 م



صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم حتى الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعاً خدمياً، بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، وجارٍ تنفيذ 294 مشروعاً خدمياً آخر، بخلاف 103 مشروعات خدمية بمراحل الطرح المختلفة، كلها توفر خدمات على مستوى عال للمستفيدين بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أن المبانى الخدمية بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، موزعة كالتالى: 127 مدرسة للتعليم الأساسى والثانوى والتجريبى وغيرها، و110 حضانات، و85 للخدمات الصحية (وحدات صحية – مراكز طبية – وغيرها)، و202 سوق تجارية، و83 للخدمات الرياضية (نوادٍ رياضية – ملاعب ثلاثية وخماسية – وغيرها)، و114 للخدمات الدينية (مساجد – كنائس)، و55 للخدمات العامة (مخابز – نقاط شرطة – نقاط إطفاء – وغيرها).

وأوضح بهجات أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 201 ألف وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ20 مدينة جديدة، وجارٍ تنفيذ 206 آلاف وحدة أخرى بالمشروع، بالإضافة إلى 111 ألف وحدة بمراحل الطرح، بالمدن الجديدة، هذا بخلاف ما تنفذه قطاعات أخرى بالوزارة فى المحافظات.

وأكد أنه لا يتم الاكتفاء ببناء الوحدات السكنية فقط، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بل يتم أيضاً إنشاء جميع المبانى الخدمية، من أجل توفير مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، يليق بالمواطن المصرى، ويلبى طموحاته، موضحاً أنه تم ويجرى تنفيذ وطرح 776 مشروعاً خدمياً بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.





