7 طرق مهمة لحماية جهازك الهضمي

24 ديسمبر 2018 - 06:15 م

نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية تقريرا حول عدد من الأطعمة والطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الأمعاء .

فبحسب التقرير فإنه ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ما يعرف باسم "البريبايوتك" الذي يعتبر مصدرا غنيا ببعض مجموعات من البكتيريا المعوية الصحية، التي تساهم بمنع حدوث إلتهابات معوية .

كما وأظهرت الدراسات بأن "البريبايوتك" يمكن أن يكون مفيدا للأشخاص المصابين بالسمنة، لأنها تقلل من مستويات الأنسولين والكولسترول بالإضافة للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري .

ويوجد "البريبايوك" في الموز والثوم وعباد الشمس الدرني، والهليون .

كما أكد التقرير على ضرورة تناول الألياف والحبوب، التي توجد في التفاح والعنب البري والحمص والعدس والفاصولياء، حيث تلعب دورا في تحفيز نمو بكتيريا "البيفيدو" والعصيات اللبنية وأنواع أخرى صحية من البكتيريا تسمى العصوانيات. والإكثار من تناول المواد والمنتجات المخمرة، كالفطر الهندي والزبادي الطبيعي التي تساهم بزيادة البكتيريا الصحية في الأمعاء .

كما ينصح بتناول المواد التي تحتوي على "البوليفينول" الذي يعمل على خفض مستوى ضغط الدم والكولسترول والإجهاد التأكسدي، ويوجد في اللوز والعنب والبروكولي والشاي الأخضر والنبيذ الأحمر .

ويجب الابتعاد عن المحليات الاصطناعية التي تؤدي لرفع مستوى السكر وزيادة احتمال الإصابة بالأمراض الأيضية .

كما وتحدث التقرير عن دور الرضاعة الطبيعية، حيث كشفت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يتم إرضاعهم طبيعياً لمدة ستة أشهر يملكون أمعاء صحية أكثر عند مقارنتهم بالأطفال الذين تعتمد أغذيتهم على الحليب الصناعي .

لذلك، تعد المجموعة الأولى أقل عرضة للإصابة بالحساسية، والسمنة، وسرطان الدم، والسكري، ويرجح أن هذه النتائج مرتبطة الميكروبيوم .

وأخيرا نصح التقرير بالاعتماد على نظام غذائي نباتي، الذي بدوره يعود بالفائدة بشكل كبير على الذين يعانون من أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.