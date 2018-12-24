«الصحة»: تدريب 98 ألفا من أعضاء المهن الطبية

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، عن الانتهاء من تدريب 97 ألف و984 من أعضاء المهن الطبية، على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر أكتوبر من العام الحالي 2018.
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض ومثقفين صحيين وإداريين بالمجال الصحي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب العاملين بالقطاع على عدة مجالات، من ضمنها: الجودة، ومكافحة العدوى، ومناظير البطن، والاستقبال والطوارئ، والرمد، والجلدية، والتنفس الصناعي، وجراحات المناظير المتقدمة، والعلاج الطبيعي والكلى الصناعي، كما تم التدريب على متابعة نبض الجنين إلكترونيًا، والتغذية وإنعاش القلب بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، ومركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تدعيم التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات العلمية لإطلاعهم على الجديد في مختلف المجالات الصحية، كما تم التدريب على البرامج المنفذة في قطاعات الرعاية الصحية والتمريض و الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة.
وأضاف "مجاهد" أن الوزارة بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والتعليم العالي والخارجية وقطاع الأعمال أتاحت منح دراسية لدراسة الماجستير ودورات تدريبية بالخارج للعاملين بالوزارة لتنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية لديهم، حيث تم إيفاد عددٍ من المرشحين لمنح الحكومة الكندية، والمملكة المتحدة، والهند، والسفارة الصينية، ومبادرة التعليم المصرية اليابانية، وبرنامج التدريب الدولي للجراحين، بالإضافة إلى حصول عدد من أعضاء الفرق الطبية على الجوائز المقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO"".
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر حلمي، رئيسة قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، أنه تم الانتهاء من توزيع المرشحين للدراسات العليا على الجامعات المصرية المختلفة للعام الدراسي 2018-2019، بإجمالي 9 آلاف و819 مرشحًا بمختلف الجامعات في محافظات مصر المختلفة.
وأضافت "حلمي" أنه بالنسبة لمجال التعليم الفني الصحي تقوم الوزارة بشكلٍ مستمر بمتابعة سير العملية التعليمية واستكمال رفع المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية الصحية واعتماد شهادات الخريجين وتسليم ملفات الوافدين للدراسة بالمعاهد، فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية وفحص المناهج بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.
وأشارت "حلمي" إلى أنه في مجال البحوث والتنمية الصحية، تم إجراء التفتيش على عدد 2 مركز بحثي (CRC) وعقد لجان المراجعة، وتم إعادة التسجيل لمنظمة بحوث تعاقدية (CRO) لمدة عام واحد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية تشمل خمسة أنشطة بحثية.
وفي مجال الخدمة الاجتماعية الطبية، تم إعداد خطط لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة، والعاملين بالإدارة ضمن برامج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لأنشطة مدار س التمريض، كما تم دراسة تطبيق استبيان رضا المنتفعين من الخدمة الاجتماعية بعدد من المحافظات وإعداد تقارير عن الملاحظات الواردة وأهم المقترحات والتوصيات.
هذا بالإضافة إلى دراسة التقارير والإحصاءات الواردة من المحافظات عن أعمال الخدمة الاجتماعية والمعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض والمشكلات التي تعوق عملهم والعمل على مواجهتها، كما أنه جاري إعداد تصور مقترح لتحديث برنامج دور الأخصائي الاجتماعي.


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