» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه

24 ديسمبر 2018 - 06:48 م

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط ميل تعاملات المستثمرين العرب إلي البيع، فيما فقد رأس المال السوقى نحو 6.2 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 731.505 مليار جنيه .

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" 1.26%، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" 1.05% ومؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.11 %.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38%، كما شمل الهبوط مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1675 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة النيل الذي هبط بنسبة 0.25 %.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع .