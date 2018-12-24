  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الاخوان

أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

محمد صلاح

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة

قضايا وحوادث

مشاجرة
ارشيفية

حسين عثمان

أخبار متعلقة
#

القبض على المتهمين بقتل ضحية حادث «جراج شبرا الخيمة»

#

مقتل وإصابة 30 باصطدام شاحنة وحافلة ركاب بروسيا

#

تجديد حبس عامل متهم بقتل شخص وإصابة آخر بالقليوبية

#

مصرع شخصين وإصابة العشرات في حرائق قرب أثينا

هيفاء وهبي

حفل

فستان شفاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على قطعة أرض بمدينة أسيوط .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ لشرطة النجده بوقوع مشاجرة بالاسلحة البيضاء بجوار مدرسة الثورة بمنطقة البيسري بسبب خلاف على سمسرة قطعة أرض ووقوع قتيل ومصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث أول أسيوط لموقع الحادث وتبين مقتل "حسين . ط" واصابة والده وشقيقه ونجل عمه باصابات متفرقة بالجسم .

وتكثف مباحث قسم أول أسيوط جهودها لضبط الجناة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي
» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال
» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» البرلمان العربي يطالب «التشيك» بعدم نقل سفارتها إلى إسرائيل
» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة
» أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات السودانية
» مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين