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بالصور.. هيفاء وهبي تحيي «الكريسماس» بفستان شفاف

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

محمد فضل- متابعات

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هيفاء وهبي

حفل

فستان شفاف

حلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة على إحدى الفنادق في مصر يوم أمس، وأحيت حفلًا غنائيًا مميزًا بمناسبة الأعياد المجيدة "الكريسماس"، وحضر إلى ذاك الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير الذين استمتعوا بالسهرة على أنغام صوت الديفا.

وكانت هيفاء وهبي قد حضرت إلى الحفل برفقة مدير أعمالها محمد الوزير، واختارت أن تطل في هذه المناسبة بـ"جمبسوت" مزخرف بألوان عدة ولونه الرئيسي الأسود الذي كان شفافًا في أغلبه ما عدا المناطق التي رسمت وخطت بألوان زاهية.

وقدمت هيفاء عدد من أغانيها الشهيرة خلال الحفل والتي تفاعل معها الجمهور بشدة من خلال أغنية "ابن الحلال" وأيضًا عدد من الأغاني من ضمن ألبومها الجديد، مثل "حوا" و "توتا" و"ست البنات".

يشار إلى أنه حضر الحفل كل من نيللي و ساندي وكيرا الصباح والراقصة ألا كشنير وجمال شوقي والدي جي ياسر الحريري، وكانت الديفا قد رحبت بحرارة بالفنانة القديرة نيللي وتمنت لها دوام الصحة والعافية.






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