» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات

24 ديسمبر 2018 - 07:00 م



أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين طرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات لإنشاء أسواق تجارية حديثة ومناطق لوجيستية بهدف إتاحة السلع بمعدلات أكبر في جميع المحافظات وخفض الأسعار 20%.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس الجهاز إن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية بعدد من المحافظات منها الدقهلية التي سيتم طرح 47 فدانا بها، والبحيرة 26 فدانا، والمنوفية 13 فدانا، والشرقية 35 فدانا، والأقصر 26 فدانا، والفيوم 58 فدانا.

وأضاف أنه عرض على وزير التموين، خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع عن طريق إنشاء أسواق حديثة، وتطوير الأسواق العشوائية بكل المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20% وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأوضح أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق على صعيد كل السلع الأساسية والإستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة.

