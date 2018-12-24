الأهلي يشارك في ماراثون زايد الخيري

24 ديسمبر 2018 - 07:04 م

قرر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني والدكتور مهند مجدي المشاركة في فعاليات ماراثون «زايد الخير» المحدد له يوم 28 ديسمبر الجاري في محافظة الإسماعيلية.

وأسند المكتب التنفيذي للنادي الأهلي رئاسة اللجنة المشرفة على تنظيم وفد الأهلي إلى الدكتور مهند مجدي عضو المجلس، ومعه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان؛ وذلك من أجل تنسيق وتنظيم مشاركة وفد النادي في ماراثون «زايد الخير» .

ومن جانبه قال الدكتور مهند مجدي عضو المجلس إن مشاركة الأهلي في هذا الماراثون تأتي لسببين؛ أولهما تأكيدا للعلاقات الطيبة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأن أي حدث يحمل اسم الشيخ زايد هو محل اهتمام من جانب إدارة النادي، فضلا عن أن الماراثون يشهد عملا خيريا بالتبرع لصالح مستشفى الأورمان وجامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير.

وأوضح مهند مجدي أن اللجنة تبدأ عملها فورا؛ بسبب ضيق الوقت وسيشارك الأهلي في ماراثون «زايد الخير» من بوفد يضم أعضاء من الجمعية العمومية، وكذلك عدد من الفرق الرياضية، وستتحمل إدارة النادي تكاليف المشاركة في الماراثون الخيري، وكذلك توفير وسائل انتقالات مناسبة لحضور الماراثون.