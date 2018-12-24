  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الاخوان

أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

محمد صلاح

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

الأهلي يشارك في ماراثون زايد الخيري

الرياضة

الاهلي
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الأهلى يتعاقد مع مدافع دجلة والإعلان خلال ساعات

#

«كارتيرون»: «الطموح» سلاح الأهلي لعبور الوصل

#

بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات لمواجهة الوصل

#

الأهلي يعلن قائمته الأفريقية الجديدة

الإسماعيلية

النادي الاهلي

مارثون

زايد الخيري

قرر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني والدكتور مهند مجدي المشاركة في فعاليات ماراثون «زايد الخير» المحدد له يوم 28 ديسمبر الجاري في محافظة الإسماعيلية.

وأسند المكتب التنفيذي للنادي الأهلي رئاسة اللجنة المشرفة على تنظيم وفد الأهلي إلى الدكتور مهند مجدي عضو المجلس، ومعه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان؛ وذلك من أجل تنسيق وتنظيم مشاركة وفد النادي في ماراثون «زايد الخير» .

ومن جانبه قال الدكتور مهند مجدي عضو المجلس إن مشاركة الأهلي في هذا الماراثون تأتي لسببين؛ أولهما تأكيدا للعلاقات الطيبة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأن أي حدث يحمل اسم الشيخ زايد هو محل اهتمام من جانب إدارة النادي، فضلا عن أن الماراثون يشهد عملا خيريا بالتبرع لصالح مستشفى الأورمان وجامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير.

وأوضح مهند مجدي أن اللجنة تبدأ عملها فورا؛ بسبب ضيق الوقت وسيشارك الأهلي في ماراثون «زايد الخير» من بوفد يضم أعضاء من الجمعية العمومية، وكذلك عدد من الفرق الرياضية، وستتحمل إدارة النادي تكاليف المشاركة في الماراثون الخيري، وكذلك توفير  وسائل انتقالات مناسبة لحضور الماراثون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي
» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال
» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» البرلمان العربي يطالب «التشيك» بعدم نقل سفارتها إلى إسرائيل
» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة
» أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات السودانية
» مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين