«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

24 ديسمبر 2018 - 07:24 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أعلنت عن صندوق لدعم أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة يستهدف البدء بـ80 مليون جنيه و"أنا أتمنى أن يكتمل الرقم 100 مليون ".

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" ممازحا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "وزير الأوقاف قرر التبرع بـ20 مليون، كنت أتمنى يخش الجنة بأكتر من كده"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك وعلى رأسهم الوزير نفسه .

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف" التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، تحت رعايته، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة "المنارة ".

وأعلن الرئيس، أبريل 2017، تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر، استجابة لاقتراح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أثناء حوار مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية .