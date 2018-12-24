حريق في سيارة محملة بنزين أمام مستشفى الداخلة بالوادي

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اشتعال

بنزين

شب حريق كبير فى سيارة ربع نقل محملة براميل بنزين أمام مستشفى الداخلة العام بالوادى الجديد، وذلك أثناء تخطى السائق أحد المطبات الصناعية، ما أدى لاشتعال النيران فى السيارة وتصاعدت ألسنة اللهب، حيث تم الدفع بوحدات الدفاع المدنى إلى موقع الحريق وجارى السيطرة على الحريق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق كبير فى سيارة ربع نقل محملة براميل بنزين أمام مستشفى الداخلة العام وعلى الفور تم الدفع بوحدات الاطفاء إلى موقع الحريق وجار السيطرة عليه بصعوبة حيث تم رفع حالة الطوارئ وقف حركة المرور لحين الانتهاء من السيطرة على النيران.


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