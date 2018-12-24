  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
أرشيفية

هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

محمد صلاح

ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

أرشيفية

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

كمال الهلباوي

الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

"هيرميس للتعليم" تحصد 119 مليون دولار تعهدات استثمارية

مال وأعمال

هيرمس
هيرمس

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

إيرادات قناة السويس ترتفع لأعلى مستوياتها هذا العام

#

مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار

#

60 مليون دولار دعمًا من السعودية لفلسطين

#

%18 زيادة في صادرات الحديد في 9 أشهر


أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة إتمام الإغلاق الأول لصندوق الاستثمار الذي يديره قطاع الاستثمار المباشر بالشركة ويركز على قطاع التعليم الأساسي في مصر.
وأوضحت، في بيان  لها ، أنه تمت تغطية الصندوق بتعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى أن التغطية تجاوزت التعهدات المبدئية المستهدفة والتي تراوحت ما بين 50 و100 مليون دولار.
وأضافت أن الصندوق جزء من اتفاقية الشراكة الحصرية مع مؤسسة جيمس للتعليم، إحدى المؤسسات الدولية العاملة في مجال الخدمات التعليمية بمرحلة التعليم الأساسي، لإطلاق أكبر منصة استثمارية تستهدف قطاع التعليم في مصر. ونوهت بأن الصندوق نجح في جذب تلك التعهدات الرأسمالية خلال 6 أشهر فقط.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس إتمام الإغلاق الثاني خلال 2019، بقيمة إضافية قدرها 30 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، بحسب "مباشر".
ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع جيمس للتعليم. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه
» الكويت تعلن دعمها للسودان في أزمته
» نجاة حارس الزمالك من الموت
» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين