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غدا الحكم بإعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث شارع السودان

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تصدر غدا الثلاثاء الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بإعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام "16 سنة" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات واحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة اعلامياً بـ " أحداث شارع السودان"  .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان  واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات فضلال عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.


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