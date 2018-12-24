عصابة الأفارقة وراء سرقة فيلل وشقق الشيخ زايد

24 ديسمبر 2018 - 08:03 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين يحملون جنسية دولة أفريقية لسرقة الفيلل والشقق بالشيخ زايد، وأرشد المتهمين عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تورط 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية فى سرقة عدد من الفيلل والشقق.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بسرقة عدد من الفيلل والشقق وأرشدوا عن المسروقات وتم ضبطها.

وحررمحضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءن محمد عبد التواب ومحمد الألفى، وباشرت النيابة التحقيق.