ضبط 200 قطعة سلاح و259 متهمًا بقضايا مخدرات

24 ديسمبر 2018 - 08:09 م

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة على مستوى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، لضبط الخارجين على القانون، وأسفرت عن ضبط 200 قطعة سلاح نارى، 260 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وخلال 24 ساعة تم ضبط 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 176 متهمًا، عبارة عن 17 بندقية آلية، 4 بنادق رصاص، و44 بندقية خرطوش، و1 طبنجة، و124 فرد محلى الصنع، و274 طلقات نارية متنوعة، 17 خزينة، وضبط 283 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال المخدرات تم ضبط 236 قضية، ضبط خلالها 259 متهما، وبحوزتهم 29 كيلو بانجو، و12 كيلو و420 جرام حشيش، وكمية من الهيروين وزنت 2 كيلو و277 جرام، و19618 قرص مخدر، و24 قضية فى المواد المخدرة التخليقية.

وفيما تم القبض على 73 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وضبط تشكيلين عصابيين، وضلبط 26 متهما لقيامهم بأعمال بلطجة، وضبط 426 دراجة نارية مختلفة، وفى مجال تنفيذ الاحكام تم ضبط 379 حكما جنائيا.