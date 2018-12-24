  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
أرشيفية

هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

محمد صلاح

ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

أرشيفية

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

كمال الهلباوي

الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

وزير النقل ينتدب رئيسا لموانئ البحر الأحمر

آخر الأخبار

وزير النقل المهندس هشام عرفات
وزير النقل المهندس هشام عرفات

ابتسام تاج

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. ميادين الغردقة تتزين بالفنون التشكيلية

#

الحكومة تبحث مع "مرسيدس" نشر الأتوبيسات السريعة بالمدن الجديدة

#

بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة

#

وزير الأوقاف: الكلمة سلاح ذو حدين وتدخل صاحبها النار

وزير النقل

هشام عرفات

أبمن صالح

قرر وزير النقل  الدكتور هشام عرفات انتداب اللواء بحري ايمن صالح للعمل رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر خلفا للواء مهندس هشام ابوسنة لبلوغه سن المعاش.

ومن جهة أخرى أصدر الوزير قرار بانتداب اللواءطارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة ميناء دمياط.

وتقدم وزارة النقل الشكر الى اللواء مهندس هشام ابوسنة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة السابقة  في تطوير موانئ البحر الأحمر  واسهاماته الواضحة  في مجال النقل البحري وخدمة المجتمع المينائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه
» الكويت تعلن دعمها للسودان في أزمته
» نجاة حارس الزمالك من الموت
» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين