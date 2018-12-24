غدا الحكم بإعادة محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر

24 ديسمبر 2018 - 08:45 م

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بإعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.