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وزير الشباب: الدولة تهتم بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

محمد فضل

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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو تكريم الأبطال من ذوي القدرات.

 وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة كانت أكبر مكسب لهذه الفئة من المجتمع.

وأوضح "صبحي"، أن تكريم الأبطال الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية، يؤكد اهتمام الدولة بالرياضيين بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة.


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