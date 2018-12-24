  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

محمد صلاح

ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

أرشيفية

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

كمال الهلباوي

الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

استشاري تنمية بشرية:

%31 من حالات الطلاق في مصر أسبابها «الجنس»

الصفحة الأخيرة

الطلاق
الطلاق

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات

#

دراسة تحذر: البدانة تسبب كثير من حالات السرطان

#

ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

#

«الزواج برخصة».. هل يضع حدًا للطلاق؟

قال الدكتور علاء توفيق، استشاري تنمية بشرية، إن مصر تحتل المرتبة الأولى على العالم أجمع في نسب الطلاق، موضحًا أن نسبة الطلاق خلال الـ4 سنوات الأولى من الزواج بلغت 40 %.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "كلام هوانم" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن من أهم أسباب زيادة حالات الطلاق وفقًا للإحصائيات، أن هناك 31% من حالات الطلاق تعود لأسباب جنسية سواء للجهل بالثقافة الجنسية أو لوجود ضعف جنسي، و28% من بسبب الغضب والإنفعال ورد الفعل، ونحو 11% نتيجة تدخل أطراف أخرى .

وتابع، أن 25% من حالة الطلاق سببها أخلاقيات الزوج، و5% سببها ظروف وأوضاع اقتصادية .

وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد إلى 18،6 ألف حالة خلال شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة مع 18،1 ألف حالة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف حالة خلع خلال الشهر نفسه أمام محاكم الأسرة في مختلف المحافظات المصرية .

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في الطلاق، إذ يتم إشهار حالة واحدة كل أربع دقائق، بمعدل ما يزيد عن 250 حالة طلاق يوميًا، وتؤكد الإحصائيات وجود أكثر من 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل ضحية الانفصال، فيما تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من النساء المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن والانفصال عن أزواجهن، من خلال لجوئهن إلى المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية .

وتفيد إحصائيات رسمية في مصر وأخرى دوليّة، بأن نسب الطلاق ارتفعت في البلاد من 7 إلى 40%، واحتلت الخلافات المادية الحصة الأكبر من الخلافات الزوجية، على الرغم من أن زيجات كثيرة حصلت عن حب، في وقت تربط أخرى علاقات قرابة، كما أن معظم نسب الطلاق بين المصريين تحصل بمعظمها خلال السنوات الأولى للزواج، في وقت تكشف أرقام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية أن حالات الطلاق في مصر تفوق شهريًا 20 ألف حالة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه
» الكويت تعلن دعمها للسودان في أزمته
» نجاة حارس الزمالك من الموت
» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين