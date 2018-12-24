الديهي: "السيسي جبر بخاطر ذوي الاحتياجات الخاصة"

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ذوى الاحتياجات الخاصة

الديهى

جبر خواطر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد أن هناك اهتمام صادق وحقيقي نابع من الدولة لهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية"ten "، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي "جبر بخاطر" ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاحتفالية، قائلا: "جبر الخواطر عملة لا تشتري".

وأوضح "الديهي"، أننا لم نري رئيس جمهورية خلال الاحتفالية بل وجدنا أباً و جًدا لهؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أن السيسي تعامل بمنتهى التلقائية والإنسانية مع متحدي الإعاقة.


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