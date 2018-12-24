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إحالة حفيد طلعت حرب للمحاكمة

قضايا وحوادث

طلعت حرب
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أمر المستشار إيهاب عبد اللطيف، رئيس نيابة مصر القديمة، إحالة تامر سمير طلعت حرب، حفيد الاقتصادي طلعت حرب، و5 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الاعتداء على شخص، وإتلاف ممتلكات خاصة في منطقة المنيل.

وقال حفيد طلعت حرب، في التحقيقات، إنه كان يدافع عن نفسه وممتلكاته، عندما وجد أحد الأشخاص يسكن فيلا ورثها عن جدته، حيث تبين وجود خلافات بينهم على فيلا من الممتلكات العامة في شارع عبد العزيز آل سعود.

وتبين من التحقيقات أن الخلاف بينهم تطور إلى مشاجرة واعتداء المتهم و5 آخرين على المجني عليه وإتلاف محتويات خاصة داخل الفيلا وخارجها، فقررت النيابة حبس المتهمين، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 19064 لسنة 2018 جنح مصر القديمة.

وقال محمد حشمت، المحامى، دفاع المتهم تامر سمير طلعت حرب، إن موكله حفيد شرعي للاقتصادي طلعت حرب، وأنه أثناء تسليم الفيلا محل الخلاف والتي آلت إلى موكله عن طريق الميراث من هدى طلعت حرب، فوجئ بوجود أحد الأشخاص داخل الفيلا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد باعتداء 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.


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