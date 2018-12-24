مصادرة 89 ألف لتر مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز

24 ديسمبر 2018 - 09:17 م

ضبطت مباحث التموين، مدير محطة وقود غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.

وبالفحص عثر على 78 ألف مواد بترولية، واستولى عليها تمهيدًا لبيعها وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

كما ضبطت القوات، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لاستيلائه على كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة (قدرها 11,750 ألف إسطوانة تجارية ومنزلية) وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتركيبات العطور كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من الزيوت العطرية ذات منشأ أجنبي، وإعادة تركيبها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لمنتجات كبرى الشركات العالمية.

وتم ضبط "كمية قدرها 15،000 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع "منتج نهائي" مدون عليها علامات تجارية مقلدة لكبرى شركات إنتاج العطور، 1400 عبوة مستلزمات إنتاج"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.