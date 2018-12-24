» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه

24 ديسمبر 2018 - 09:26 م

توصل مسؤولو النادي الأهلي، لاتفاق للتعاقد مع محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الجلسة التي عقدها عدلى القيعي مستشار مجلس الإدارة في ملف التعاقدات، مع مسئولي النادي الدجلاوي، خلال الساعات الماضية، واتفق خلالها على أغلب تفاصيل ضم اللاعب.

نجح المهندس عدلي القيعي في إنهاء الاتفاق بشكل رسمي بعد طلب دجلة الحصول على 20 مليون جنيه في بداية الأمر للاستغناء عن المدافع الشاب دون دخول أى لاعبين فى الصفقة، قبل أن ينجح القيعى فى تخفيض قيمة الصفقة لـ15 مليون جنيه، مع إمكانية إعارة لاعب للفريق الدجلاوي.

محمود مرعي صاحب الـ(20 عامًا) ظهر في صفوف فريق وادي دجلة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وخاض مع الغزلان 11 مباراة في كل المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وكان فريق الأهلي قد تعاقد مع التعاقد مع الثنائي محمود وحيد الظهير الأيسر قادمًا من فريق مصر المقاصة، مقابل 15 مليون جنيه، والأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح فريق أول أغسطس لمدة 4 مواسم ونصف، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 700 ألف دولار.

كما دعم الأهلي صفوفه بالثنائي محمد محمود القادم من فريق وادي جلة، مقابل 30 مليون جنيه، والفلسطيني محمود السلمي، القادم من فريق الشجاعية، اللذين سيتم قيدهما بفريق الشباب.