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عودة 150 عسكريًا روسيًا من سوريا إلى بلادهم

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الجيش الروسي
الجيش الروسي

المصريون ووكالات

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أعلن المركز الإعلامي "للمنطقة العسكرية المركزية الروسية"، الاثنين، عودة أكثر من 150 عسكريًا روسيًا إلى بلادهم من وحدة نظام الدفاع الجوي في سوريا.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي، أن أكثر من 150 عسكريًا عادوا على متن طائرة عسكرية من طراز "إيل-76"، وحطت بهم في مدينة نوفوسيبيرسك.
وأضاف البيان أن "عسكريي وحدة نظام الدفاع الجوي، نفذوا مهمة حماية الوحدات الروسية طوال 3 أشهر في سوريا".
يشار إلى أن روسيا نشرت منظومتين للدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية قاعدتيها العسكريتين في محافظة طرطوس وحميميم (بمحافظة اللاذقية)، مع بدء عملياتها العسكرية في سوريا أواخر 2015. -

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