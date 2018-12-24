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لبنان: عودة 1103 لاجئين سوريين "طوعا" إلى بلادهم

عرب وعالم

لاجئين سوريين (أرشيفية)
لاجئين سوريين (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات اللبنانية، الإثنين، عودة 1103 لاجئين سوريين إلى بلدهم، بالتنسيق مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والنظام السوري.
وقال الأمن العام اللبناني، في بيان، إن "العناصر الأمنية اللبنانية قامت بتأمين العودة الطوعية لـ1103 نازحين سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية".
وأوضح أن هذه العودة تمت "عبر مركزي المصنع (شرق) والعبودية (شمال) الحدوديين، ومن عرسال نحو معبر الزمراني (شرق) على الحدود السورية".
وهذه الدفعة من اللاجئين السوريين، الذين عادوا من لبنان إلى بلدهم، هي الخامسة عشرة من نوعها، منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وتقدر بيروت عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011، بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.
ويقول مسؤولون لبنانيون من أن اللاجئين يمثلون ضغطا كبيرا على موارد لبنان المحدودة، ويشكون من أن الدعم الدولي لبيروت في ملف اللاجئين أقل من الاحتياجات. -

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