تعليق صادم لـ"أديب" على ورطة "صلاح" في ليفربول

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أديب وصلاح
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علق الإعلامي عمرو أديب،على الأنباء المتداولة عن احتمال ضم نادي ليفربول والذي ينتمي له المصري محمد صلاح، لاعب إسرائيلي يلعب في النمسا.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إن وكالة رويترز استغلت الأنباء، وتسائلت كيف سيتعامل صلاح مع الأمر، منوها بأن اللاعب الذي يفكر النادي في ضمه من عرب 48.
وأضاف "أديب "هو أنتم عايزين صلاح يسيب النادي ويمشي.. ده مش الدوري المصري، بلاش الرومانسية دي"، كاشفا أن هذا اللاعب الإسرائيلي لعب مه محمود كهربا في سويسرا، و"محصلش حاجة، فبشويش وبلاش هبل".
وتابع: "معملتوش حاجة للقدس، هتعملوا حاجة لمحمد صلاح"، معتبرا أن هناك وهن في التفكير العربي، لافتا إلى أن هناك مصريين وعرب يعشقون ميسي رغم أن علاقته بإسرائيل معروفة للجميع.

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