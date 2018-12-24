» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الجو في مصر أفضل بكثير من دول بعنيها، سواء في أوروبا، أو بالولايات المتحدة الأميريكية. 
وأوضح "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، أن درجات الحرارة بداية من الخميس ستصل العظمى ل 18 درجة والصغرى 11 بالنسبة لمحافظة القاهرة". 
وتوقع رئيس هيئة الارصاد الجوية، أن يوم الاربعاء سيشهد سقوط الامطار بمنطقة السواحل، متوقعا إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء المقبل  26 ديسمبر حتى السبت 29 من نفس الشهر.
وكشف الدكتور  أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع فى تلك الفترة ومع بدايات فصل الشتاء أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يومى الأربعاء والخميس يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

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