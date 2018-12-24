» أول تعليق من رجاء الجداوي على تصريحات "السيسي"

24 ديسمبر 2018 - 11:22 م

أكدت الفنانة رجاء الجداوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدخل الفرحة والسعادة على ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت "الجداوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين: "الرئيس السيسي أدخل الفرحة إلى قلبي أيضًا، وكنت بحاجة إلى سماع هذه الكلمات".

