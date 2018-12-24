  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:00 ص
بحث متقدم
ترامب

"ترامب" يغرق الولايات المتحدة في الفوضى

سد النهضة

دلالات تأجيل إثيوبيا بناء بوابات سد النهضة

جيم ماتيس

الأسباب الحقيقة وراء استقالة "الكلب المسعور"

أديب وصلاح

تعليق صادم لـ"أديب" على ورطة "صلاح" في ليفربول

أرشيفية

هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

محمد صلاح

ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

أرشيفية

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

كمال الهلباوي

الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

البورصة الأمريكية تشهد أسوأ جلسة لها على الإطلاق

عرب وعالم

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصـة لندن
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصـة لندن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«أديب» عن سيشن «صلاح»: "مش بيصور بطاقة"

#

تعليق ناري لـ"أديب" على جلسة تصوير "صلاح" المثيرة للجدل

#

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من السجائر الإلكترونية

#

البورصة تربح 12.8 مليار جنيه

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد مؤشرها الرئيسي أكثر من 650 نقطة وسط أداء سلبي لقطاع الطاقة، لاسيما عقب هبوط أسعار النفط دون حاجز 43 دولارًا للبرميل، لتشهد السوق بذلك أسوأ جلسة قبل الاحتفالات بأعياد الميلاد «الكريسماس» على الإطلاق.
وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 17ر653 نقطة بما نسبته 91ر2% ليصل إلى مستوى 20ر21792 نقطة، وهى أكبر خسائر تسجلها البورصة الأمريكية في الجلسة التي تسبق الاحتفال بأعياد الميلاد في تاريخ «وول ستريت»، فيما تراجع «ناسداك» التكنولوجي بمقدار 07ر140 نقطة بما يوازي 21ر2% مسجلًا 92ر6192 نقطة. كما تراجع «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا بنحو 65 نقطة بما يعادل 71ر2% ليصل إلى مستوى 2351 نقطة.
وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات المتأخرة اليوم بمقدار 94ر2 دولار بما نسبته 45ر6% مسجلة 85ر42 دولارًا للبرميل.
ومن المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية أبوابها غدا الثلاثاء؛ بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد، فيما ستنهي جلسة تداولات اليوم في وقت مبكر استعدادا للاحتفالات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "أردوغان" أسعد شخص فى العالم لهذا السبب
» ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر
» "ترامب" يفتح النار على "ماتيس" لهذا السبب
» "غنيم" يفجر مفاجأة مدوية عن الأطباء في مصر
» أول تعليق من رجاء الجداوي على تصريحات "السيسي"
» «البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» الرئيس الأمريكي: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض
» بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا
» الجامعة العربية: أوضاع السودان شأن داخلي
» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين