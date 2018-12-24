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لهذا السبب..

أمريكا تطالب كوريا الشمالية بدفع نصف مليار دولار

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب

المصريون ووكالات

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أصدرت محكمة أمريكية قرارا يطالب كوريا الشمالية بدفع تعويضات بقيمة 501 مليون دولار بعد وفاة طالب أمريكي احتجز داخل سجن في كوريا الشمالية. ورفع والدي الطالب أوتو وارمبير دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية بعد وفات ابنهما، الذي يعتقد أنه عذب أثناء احتجازه في كوريا الشمالية.
واعتقل أوتو وارمبير (البالغ من العمر 22 عاما) في كوريا الشمالية في يناير عام 2016 داخل مطار بيونغ يانغ الدولي، أثناء انتظاره الطائرة التي كان سيستقلها من كوريا الشمالية. وحكمت عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لسرقة ملصقة دعائية من فندق. ولم تسلمه سلطات بيونغ يانغ للولايات المتحدة إلا في يونيو 2017، وهو في غيبوبة، وتوفي وارمبير في ولاية أوهايو بعد عدة أيام.
وفي أعقاب ذلك أدانت الولايات المتحدة بشدة طريقة معاملة الطالب من قبل السلطات الكورية وفرضت عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى تحت ما يسمى بـ «قانون ماغنيتسكي الدولي» الذي يعاقب بموجبه من تعتبرهم واشنطن مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان.

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