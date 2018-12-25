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ترامب يكشف حقيقة اعتزامه إقالة محافظ البنك المركزي

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نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتزامه اقالة جيروم باول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» من منصبه .
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، إن ترامب أبلغ وزيرالخزانة ستيفن منوشين خلال اتصال هاتفي أجراه معه اليوم، أنه لم يقترح على الاطلاق إقالة جيروم باول من منصبه، فضلا عن أنه يعتقد بأنه ليس من حقه من الناحية القانونية أن يفعل ذلك .
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر «داو جونز» سجل اليوم هبوطا تاريخيا وصل إلى أكثر من 650 نقطة بسبب ما تردد من تقارير تفيد اعتزام ترامب اقالة باول من منصبه وإغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية فضلا عن الخلافات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين .

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