وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

24 ديسمبر 2018 - 11:40 م

توفي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، آية الله سيد محمودهاشمي شاهرودي، مساء اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض عضال عن عمر ناهز 70 عاما.



جاء ذلك في بيان أصدره مكتب شاهرودي، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأعلن المكتب أنه سيعلن عن مراسم التشييع والتأبين في وقت لاحق.

