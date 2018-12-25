شاهد .. ريهام سعيد تخلع حذاءها على الهواء: مش بنعمل حاجة عيب

25 ديسمبر 2018 - 05:32 ص

خلعت الإعلامية ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا" - حذاءها على الهواء مباشرة تمهيدًا للصعود على الميزان لمعرفة وزنها .



وقالت "ريهام" - خلال برنامجها المذاع على قناة الحياة - : "أنا هعمل ريجيم ومستنية اتصالاتكم وأي واحدة هتخس منكم هتاخد جايزة قيمة من قناة الحياة ".



وأضافت: "أنا قررت أتحرج قدامكم وهشوف وزني كام وهنعمل دايت قاسي وياريت نخس 7 كيلو " ثم نادت على العامل الخاص بالمايكات مطالبة إياه بالظهور على الهواء لخلع المايكات الخاصة بها ، قائلة: "تعالى .. مش بنعمل حاجة غلط .. احنا شغالين في قناة الحياة عادي".



وظهرت ريهام على الميزان وتبين أن وزنها 69 كيلو ، قائلة: "محتاجة أوصل وزني لـ58 كيلو".



