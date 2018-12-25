فتاتان من مصر تعلنان الزواج مثليا: حبينا بعض من أول يوم

25 ديسمبر 2018 - 07:30 ص

في حالة غريبة على تقاليد وقيم الشعب المصري، أعلنت فتاتان مصريتان زواجهما بشكل رسمي على الأراضي الكندية في خبر سبب صدمة للكثيرين.



وقالت "ميرال مختار" - أحد الفتاتين- في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "قصتنا بدأت من يوم ما اتقابلنا وحبينا بعض من اول يوم وانتي اتاخرتي عليا ف اول مرة نقابل فيها بعض .. عدينا بحاجات كتير سوا كانت اكترها وحش بس انتي كنتي جمبي دايما منقدرش نبعد عن بعض اكتر من 100 متر”.



وأضافت: "مش هنسي أيام جوعنا ونمتنا علي الأرض في عز الشتا بس انتي كنتي بتدفيني دايما كانت اكتر سنة صعبة علينا ومحدش وقف فيها جمبنا بس مكنتش محتاجة حد غيرك عدنا بحاجات كتير بس وصلنا ف الاخر للكنا بنحلم بية من سنة وهنعرف نقف علي رجلنا تاني ونبني حياتنا بحبك ومستنية يوم جوازنا ويوم الي هنبني فيه عيلتنا ونجيب بنات وولاد ونعيش في تبات ونبات”.



و ردت الفتاة الأخرى التي تُدعى "نوران الجندي" ، قائلة: "لكل أصدقائي في الفيس بوك ، أرجو من أي شخص لا يقبلني أنا وهي كما نحن عليه أن يتفضل بحذف نفسه من صفحتي .. أنا مثلية الجنس وهذا ليس عارًا بالنسبة لي ".



وحققت تدوينات الفتاتين رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث دخل آلاف النشطاء إلى صفحتهما لنقد هذا التصرف اللا أخلاقي ، وهو الأمر الذي دفع "ميرال" لكتابة تدوينة جديدة تقول فيها: "مش من شأن أي إنسان إنه يوجهلنا كلام كُره أو سخرية .. لو مش عاجبك متشيرش البوست ولا تدخل على بروفايلنا وتعمل طلب صداقة وفي الآخر جوابي لناس شيرت البوست إن احنا بنتين مثليتين وخليكوا في البلاعة اللي انتم عايشين فيها".



ويحظر القانون المصري زواج الأشخاص من الجنس الواحد ويترتب على ذلك العديد من العقوبات.











