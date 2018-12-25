» 36 فنانا وفنانة تزوجوا من بعضهم خلال 2018 .. هذه أسماؤهم

25 ديسمبر 2018 - 08:24 ص

رغم تراجع الزيجات الفنية خلال الأعوام الماضية ، إلا أن عام 2018 كان مختلفا في هذا المجال إذا تزوج العشرات من الفنانين والفنانات خلال هذا العام.



وفيما يلي أسماء المشاهير الذين تزوجوا من بعضهم:



كان عام 2018 هو عام الزيجات الفنية بامتياز ، حيث تزوج العديد من الفنانين والفنانات رغم ندرة هذه الظاهرة خلال الأعوام الماضية.



شيرين وحسام حبيب:

احتفلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بزواجها من المطرب حسام حبيب خلال إبريل الماضي ، وحضر حفل الزفاف العديد من الفنانين مثل ليلى علوي بينما تغيبت أصالة وأنغام وسميرة سعيد عن الحفل رغم علاقتهم القوية بالعروسين في موقف فتح الباب لكثير من التكهنات.



معز مسعود يتزوج من الممثلة "شيري عادل":

وفي زيجة مرت بالعديد من المواقف العاصفة ، تزوج الداعية المصري الشهير معز مسعود من الفنانة "شيري عادل" وسط استغراب الكثيرين .

وسرت الكثير من الشائعات حول طلاق الفنانة الشابة من الداعية الشهير إلا أنهما قطعا الشك باليقين وظهرا قبل أيام في إحدى المناسبات الاجتماعية سويا مما أنهى التكهنات عن طلاقهما.



وليد فواز يتزوج من فنانة أردنية:

أعلن الفنان المصري وليد فواز قبل أشهر زواجه من الممثلة والمطربة اللبنانية مي سليم في خطوة فاجأت الكثيرين وبخاصة أنهما ظهرا فجأة في مكتب المأذون ليعلنا زواجهما قبل أن يعلنا طلاقهما خلال أيام قليلة وتبدأ رحلة من التراشق بينهما انتهت سريعا بتدخل العقلاء .



المطرب "دياب" يتزوج من مذيعة شابة

احتفل المطرب والممثل المصري دياب بحفل زفافه يوم 7 أكتوبر، على عروسته مذيعة الراديو هاجر الإبياري، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، وحضره العديد من أصدقائه الفنانين.



هنا شيحة وأحمد فلوكس:

في شهر أكتوبر الماضي أعلن الفنان أحمد فلوكس زواجه من الفنانة هنا شيحة واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء.



محمد علي رزق يتزوج من إعلامية شهيرة:

في يوليو الماضي احتفل الفنان الشاب محمد علي رق بعقد قرانه على الإعلامية سارة فهيم في حفل ضخم حضره الكثيرون و رأسهم أحمد السقا، محمد عادل إمام، إدوارد، صبري فواز، إيمان العاصي، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، المطرب محمد شاهين، حمزة العيلي، محمد الدقاق، والمخرجان أحمد خالد موسى وخالد جلال.



نجل عادل إمام يتزوج من خارج الوسط الفني:

في أغسطس الماضي احتفل الممثل محمد عادل إمام بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى نوران طلعت أقيم الحفل في فيلا "الزعيم" بالساحل الشمالي ، وأحيا الحفل المطرب عمرو دياب بينما حضره العديد من الفنانين مثل أحمد السعدني وهنا الزاهد وأحمد حلمي وأحمد رزق.



ابنة حسين فهمي تتزوج من رجل أعمال

في أغسطس أيضا احتفل الفنانان حسين فهمي وميرفت أمين بزواج ابنتهما "منة" من المحامي طارق جميل في حفل أقيم بأحد شواطيء الساحل الشمالي.

وكانت "منة" أعلنت انفصالها عن الممثل أحمد فهمي قبلها بأشهر.



نسمة محجوب تتزوج من ملحن شهير:

احتفلت المطربة نسمة محجوب نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي" بحفل زفافها على الملحن والموزع شادي الحلواني في 25 أغسطس، واقتصر الحفل على أهل وأصدقاء نسمة وشادي المقربين.



توفيق عكاشة يتزوج من حياة الدرديري:

أعلن الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة زواجه من زميلته الإعلامية حياة الدرديري التي أعلن أنها "حب عمره".

وتظهر "الدرديري" مع زوجها "عكاشة" دائما في البرامج ويقومان بافتعال الكثير من الأحداث الغريبة على الهواء مباشرة.



الفيشاوي يتزوج من ندى الكامل:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي في 27 سبتمبر، بزواجه على ندى الكامل، في مدينة الجونة. واقتصر الحفل الذي أقيم بأحد الشواطئ على الأسرة والأصدقاء.



عبير صبري تتزوج من محامي فلسطيني شهير:

أعلنت الفنانة عبير صبري عن زواجها من المحامي الفلسطيني الشهير أيمن البياع وأقيم القران في النقصلية المصرية بدبي في حضور عدد قليل من أهل العروسين.



محمد عبد المعطي يتزوج من المذيعة فرح علي:

احتفل السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة الشابة فرح علي بزفافهما في حفل كبير أقيم في 19 يوليو بأحد الفنادق الكبرى، وأحيا الحفل المطرب تامر حسني، وسط حضور عدد من الفنانين.



شيماء سيف تتزوج من "كارتر":

أعلنت الممثلة الكوميدية شيماء سيف زواجها من المنتج الشاب "محمد كارتر" في حفل حضره العديد من نجوم الفن مثل نجوم مسرح مصر وغيرهم.



ابنة شريف منير تتزوج من محمود حجازي:

في سبتمبر الماضي أعلن الفنان الشاب محمود حجازي زواجه من الإعلامية "اسما شريف منير" وسط استغراب وسائل الإعلام التي كانت تنشر أخبارًا عن انفصالهما.



