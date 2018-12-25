القيعي يزف أخبارًا سارة لجماهير الأهلي عن "الصفقات"

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القيعي

زف المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالأهلي - أنباءً سارة لجماهير الأهلي عن المستقبل القريب للصفقات التي سيضمها النادي.

وقال "القيعي" حلال حديثه لقناة "الأهلي" الرسمية: "حتى الآن أتممنا ضم 3 صفقات ومازلنا سنضم آخرين".

وأضاف: "نجهز الآن لصفقات أخرى وإذا وفقنا الله في مسعانا فسيكون الأهلي جيدًا جدًا وشكله مختلف في يناير المقبل".

وأردف: "لن أقول أو ألمح لأي صفقة .. هذه مرحلة العمل وليس الكلام ، وحين ننهي أي صفقة نعلنها بشكل رسمي".

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع محمود وحيد وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود وأصبح قاب قوسين أو أدنى من حمدي فتحي و محمود مرعي لاعب دجلة.

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