القيعي يزف أخبارًا سارة لجماهير الأهلي عن "الصفقات"

25 ديسمبر 2018 - 08:31 ص

زف المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالأهلي - أنباءً سارة لجماهير الأهلي عن المستقبل القريب للصفقات التي سيضمها النادي.



وقال "القيعي" حلال حديثه لقناة "الأهلي" الرسمية: "حتى الآن أتممنا ضم 3 صفقات ومازلنا سنضم آخرين".



وأضاف: "نجهز الآن لصفقات أخرى وإذا وفقنا الله في مسعانا فسيكون الأهلي جيدًا جدًا وشكله مختلف في يناير المقبل".



وأردف: "لن أقول أو ألمح لأي صفقة .. هذه مرحلة العمل وليس الكلام ، وحين ننهي أي صفقة نعلنها بشكل رسمي".



وتعاقد الأهلي حتى الآن مع محمود وحيد وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود وأصبح قاب قوسين أو أدنى من حمدي فتحي و محمود مرعي لاعب دجلة.



